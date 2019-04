(ANSA) – TOKYO, 26 APR – Ultimo impegno ufficiale dell’imperatore Akihito, quest’oggi oggi a Tokyo, prima dell’abdicazione prevista la prossima settimana, la prima decisa da un sovrano nell’esercizio delle sue funzioni in quasi 200 anni di storia della casa regnante giapponese. Il monarca 85enne ha presenziato con la consorte Michiko una cerimonia organizzata dall’Ufficio di Gabinetto, che ha riconosciuto i meriti dell’imperatore nella riforestazione e la ricerca sulla botanica, tramite l’attribuzione del premio Midori, in anticipazione della festività nazionale del verde. Il 30 aprile Akihito abdicherà a favore del figlio primogenito e principe della corona, Naruhito, a meno di 3 anni dal messaggio televisivo in cui aveva espresso la volontà di rinunciare al trono, citando le difficoltà a svolgere il suo ruolo a causa dell’età avanzata.