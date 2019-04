(ANSA) – NAPOLI, 26 APR – Vasta operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli delle tenenze di Ischia e Capri: nel mirino sono finite le strutture ricettive di Ischia e Capri dove erano in corso lavori e dove già prestavano servizi i dipendenti. Nel corso delle ispezioni gli uomini della Guardia di Finanza hanno individuato sedici imprese che impiegavano 110 operai con mansioni di muratori, imbianchini, piastrellisti ed elettricisti e tra questi è emerso che oltre 40 operai lavoravano completamente a nero, ed addirittura in qualche caso qualche lavoratore era minorenne. In un hotel di Barano d’Ischia sono stati trovati quindici operai che risultavano addirittura non assunti. (ANSA).