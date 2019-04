(ANSA) – ROMA, 26 APR – E’ Banti di Livorno l’arbitro designato per la partita Inter-Juventus di domani sera, valida per la 15/a giornata di ritorno della serie A. Lo rende noto l’Aia. Per Torino-Milan, posticipo domenicale, è stato invece scelto Guida. Bologna-Empoli, sfida decisiva per la salvezza in programma domani alle 15 sarà arbitrata da Valeri, mentre per Spal-Genoa di domenica ci sarà Massa. Queste le altre designazioni: Atalanta-Udinese (lunedì 29 ore 19.00), Giacomelli di Trieste; Chievo-Parma, Sacchi di Macerata; Fiorentina-Sassuolo (lunedì 29 ore 21.00), Fourneau di Roma; Frosinone-Napoli (ore 12.30), La Penna di Roma; Roma-Cagliari (domani ore 18.00), Manganiello di Pinerolo; Sampdoria-Lazio (ore 18.00), Maresca di Napoli.