(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma io penso che Paul (Pogba n.d.r.) rimanga qui. Posso assicurarvi che lui è assolutamente determinato ad imporsi nel Man United”. Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei ‘Red Devils’, risponde così a una domanda sulla sua star francese che molti media indicano come uno dei principali obiettivi di mercato del Real Madrid. “Io vedo che qui lui è su ottimi standard – dice ancora il tecnico dello United -: crea occasioni, segna gol, distribuisce assist e fa un sacco di lavoro. E tutti, media e tifosi, guardano solo a ciò che fa lui pensando se avrebbe potuto fare di più. Ve lo dico io: sta facendo benissimo”. “Certo è un essere umano come tutti noi – aggiunge Solskjaer su Pogba – ma è un leader in campo e nello spogliatoio. Tornando al discorso se posso garantire che rimarrà, io direi di sì: nella vita non si sa mai, ma ribadisco che secondo me resterà. Non si possono cedere dieci giocatori ogni anno e prenderne dieci nuovi”.