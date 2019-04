(ANSA) – ROMA, 26 APR – Il leader del Partito popolare spagnolo, di centro-destra, Pablo Casado, apre per la prima volta esplicitamente all’ultradestra di Vox e alla possibilità che questa entri in un ipotetico governo guidato dal Pp dopo le elezioni di domenica. In un’intervista a ‘esradio’ nelle ultimissime ore di campagna elettorale prima del voto di domenica, Casado si è spinto più di quanto avesse fatto fino ad ora, affermando che “Vox o Ciudadanos, che ottengano 10 seggi o 40, avranno l’influenza che vorranno avere per entrare nel governo o per decidere l’investitura o la legislatura”. Un messaggio chiaro, accompagnato però anche da un appello al “voto utile” e compatto, nella speranza di contrastare così il possibile blocco delle sinistre. Casado ha quindi insistito che il Pp è “l’unica alternativa a Sanchez perché è l’unico che può raggiungere accordi e impedire l’impasse” dopo le elezioni.