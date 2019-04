(ANSA) – NAPOLI, 26 APR – Sono Vitruvio, Urlo dei Venti e Bel Avis, i primi due tra i cavalli indigeni più forti, e il terzo, indiscusso campione francese, le teste di serie delle tre batterie sorteggiate oggi e che danno ufficialmente il via all’avvicinamento al Gran Premio Lotteria di Agnano 2019, il 70mo della storia, in programma l’1 maggio. Oltre alle teste di serie, nelle tre batterie ci sono nell’ordine Tessy D’Ete, Disco Volante e Timone Ek, oltre a Abydos du Vivier e Arazi Bobo nel ruolo di terzi incomodi, e due elementi in chiara ascesa come Vernissage Grif e Vivid Wise As. La citazione è d’obbligo anche per la veloce Ua Huka, vincitrice del Campili con cui ha guadagnato l’accesso al gran premio, che con Pantera Del Pino e Sonia, rappresentano le tre carte di René Legati. Oltre ai cavalli, l’attenziome sarà quest’anno anche sul driver francese Jean Michel Bazire, una leggenda dell’ippica mondiale che, a Napoli, riceverà uno speciale premio alla carriera da parte dell’Amministrazione Comunale.