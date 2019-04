CARACAS – El diputado Rafael Guzmán afirmó que el pago de los intereses del bono Pdvsa 2020 se hará con el dinero que el gobierno de Estados Unidos congeló a la petrolera en enero, para honrar los compromisos y evitar que se ejecute la garantía de esa deuda que es la mitad de las acciones de Citgo.

Indicó que la junta administradora de Pdvsa tiene disponibles unos recursos congelados que se pueden usar con autorización del Departamento del Tesoro de EEUU para el pago $71,56 millones, que comprometen la mitad de las acciones de Citgo, que son su garantía.

La comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional autorizó esta semana aprobar el pago, y la decisión definitiva se someterá a la sesión ordinaria de la plenaria del próximo martes.

Explicó que el pago se hará «bajo protesto» porque el parlamento condenó la emisión del Pdvsa 2020, que fue producto de un canje de bonos ejecutado por Pdvsa a finales de 2016.

Agregó Guzmán que no está en los planes de la AN efectuar otros pagos atrasados de Pdvsa y la República, que sobrepasan los $9.000 millones, si no que la estrategia es acordar una reestructuración de la deuda cuando se inicie el gobierno de transición.