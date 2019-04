CARACAS – La quinta giornate della Coppa Libertadores ci regala una sorpresa: lo Zamora batte 2-1 il Cerro Porteño, leader indiscusso del gruppo E. Finalmente la squadra di Barinas interrompe questa sorta di nikefobia (paura di vincere) nella massima competizione continentale per club.

I bianconeri non vincevano nella Libertadores dal 2014, quando superarono per 2-0 il Nacional di Asunción. Da allora sono arrivate 17 sconfitte consecutive, stabilendo un nuovo primato nella Coppa Libertadores. Adesso a farne le spese é un’altra squadra paraguaiana, il Cerro Porteño. Le reti dei llaneros sono state firmate da Jorge González su calcio di rigore al 45esimo e Pedro Ramírez (51’). Mentre il gol della formazione paraguaiana é stato griffato da Nelson Haedo Valdez (58’).

C’è una piccola curiosità che riguarda lo storico attaccante della nazionale paraguaiana che ha messo a segno 7 reti in competizioni Conmebol (5 in Coppa Libertadores e 2 in Coppa Sudamericana) e tutte contro formazioni venezuelane. A farne le spese sono state Caracas che ne ha subite due in Coppa Sudamericana (il 2 marzo e 11 maggio 2017). Mentre nella Libertadores le vittime sono state Monagas (doppietta il 23 maggio 2018) e Zamora (due all’andata il 13 marzo ed una il 25 aprile 2018).

Grazie a questa vittoria lo Zamora ha ancora possibilità di chiudere al terzo posto ed approdare al secondo turno della Coppa Sudamerica. I bianconeri sono terzi a pari merito che l’Atlético Mineiro, avversario che affronterà nell’ultima giornata nello stadio Agustín Tovar. Mentre il Cerro Porteño, nonostante il ko tiene la vetta della classifica con 12 punti, ma a pari merito che il Nacional di Montevideo.

Il tabellino:

Zamora-Cerro Porteño 2-1

Reti: 1-0, m.45: Jorge Ignacio González. 2-0, m.51: Pedro Ramírez. 2-1: m.58: Nelson Haedo Valdez.

Zamora (2): Joel Graterol; Kevin De La Hoz, Carlos Castro, Jorge Ignacio González, Maicker González, Oscar Hernández, Gustavo Rojas; Erickson Gallardo, Pedro Ramírez, Jáder Maza (M.71, Antonio Romero); Guillermo Paiva. Allenatore: José Alí Cañas.

Cerro Porteño (1): Juan Carrizo; Alberto Espínola (m.18, Salustiano Candia), Juan Escobar, Juan Saíz, Santiago Arzamendia; Óscar Ruiz, Mathias Villasanti, Julio Dos Santos (m.56, Juan Aguilar), Federico Carrizo; Diego Churín (m.82, Joaquín Larrivey) y Nelson Haedo Valdez. Allenatore: Fernando Jubero

Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador). Note: Espulsioni Candia (45’). Amoniti: Arzamendia, Aguilar, Carrizo e Valdez.

(di Fioravante De Simone)