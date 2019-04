BORGO MEZZANONE (FOGGIA). – Sorpreso dalle fiamme mentre dormiva, circondato solo da quel cumulo di vestiti che vendeva ai suoi “fratelli” africani. La scorsa notte nel Ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli abusiva sorta a pochi chilometri da Foggia, si è consumata l’ennesima tragedia. Un cittadino gambiano di 26 anni, che nel ghetto chiamavano Samara Saho, è morto nel rogo della sua baracca, uno dei tanti alloggi di fortuna della baraccopoli, realizzato con lamiere e legno. Il giovane è stato ritrovato riverso per terra, il suo corpo era quasi completamente carbonizzato.

Gli investigatori stanno effettuando tutte le indagini per accertare con assoluta certezza l’identità della vittima. Fino a qualche tempo fa il giovane migrante aveva vissuto nel Cara – il centro richiedenti asilo – che si trova accanto all’insediamento abusivo. Da qualche mese, tre, quattro al massimo, aveva trovato un alloggio di fortuna all’interno della baraccopoli. “Ieri sera sono stato da lui per invitarlo a mangiare tutti insieme – racconta Bully un giovane africano amico della vittima. “Lui – continua – era troppo stanco ed ha preferito rimanere a dormire. Poi dopo meno di un ora è scoppiato l’incendio”.

A scatenare l’inferno di fuoco e fiamme potrebbe essere stato un corto circuito partito da uno dei tantissimi allacci abusivi alla corrente elettrica. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini per il quale “abbiamo il dovere di riportare sicurezza, ordine e legalità continuando con i controlli, gli sgomberi e i progressivi svuotamenti”. “L’abbiamo fatto a San Ferdinando, ora stiamo intervenendo a Borgo Mezzanone – ha detto ancora – L’obiettivo è quello di radere al suolo e di sgomberare tutti quei centri per migranti che sono un problema e non una soluzione”.

Toni diversi per presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, secondo cui “ogni morte ci appartiene, ci rattrista, sempre se siamo una società civile che sente il dovere di prendersi cura di tutti e soprattutto dei più deboli”. Tra i migranti che vivono nel ghetto e che confluiscono nella zona per trovare lavoro nei campi, questa ennesima tragedia fa crescere la disperazione.

“Faccio un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al Papa Francesco affinché ci aiutino. Non possiamo più vivere così”, ha detto Muhammed Mboob senegalese di 21 anni, che vive nel ghetto ed era amico del giovane morto. Nella baraccopoli sono frequenti gli incendi dovuti per lo più ai fornelletti di fortuna usati per cucinare e scaldarsi e agli allacci abusivi ai cavi elettrici. L’ultimo, in ordine di tempo, risale allo scorso 4 aprile, quando andarono distrutte due baracche, fortunatamente senza conseguenze per i migranti. Mentre quelli più gravi risalgono gli scorsi 30 ottobre e al primo novembre. In quest’ultimo caso perse la vita un altro giovane gambiano che nel rogo riportò ustioni sull’80% del corpo.

Nel ghetto sono in corso una serie di azioni, coordinate dalla Prefettura, volte al progressivo smantellamento dell’insediamento abusivo. I primi due interventi, uno avvenuto il 20 febbraio scorso, l’altro il 27 marzo hanno riguardato la demolizione di una ventina di manufatti abusivi, non destinati ad uso abitativo come: case a luci rosse, un discoteca, un’officina, ma anche un emporio ed un barbiere; nell’ultima operazione del 17 aprile sono state abbattute complessivamente 19 baracche di cui 17 adibite ad abitazioni.

(di Tatiana Bellizzi/ANSA)