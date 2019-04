CARACAS- El doctor en Economía Agrícola, Hiram Gaviria, criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que este año va a ocurrir un “milagro agrícola”.

Gaviria manifestó que “Ha habido un desastre agrícola”, ya que este 2019 la producción de arroz, caña de azúcar y maíz está muy por debajo de su capacidad, en comparación a lo que se producía hace una década.

También comentó que las políticas que ha implementado el Ejecutivo nacional, para solucionar los problemas que afectan al sector, no han sido correctas, por lo que su deterioro se ha mantenido.

Lamentó la pérdida de vitalidad de los pueblos tradicionalmente agrícolas en las regiones del país, afectados hoy por apagones y la poca capacidad productiva.

Y argumentó que se requiere de un cambio político para lograr el desarrollo del campo y satisfacer las necesidades de los venezolanos con la reactivación de la producción nacional: “Venezuela puede producir la comida que requieren nuestros compatriotas y abastecer plenamente la despensa alimentaria”, dijo.

Por su parte el director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Pedro Vicente Pérez, alertó que los productores del país no están preparados para el ciclo de siembra, que inicia con las lluvias de mayo.

“Alrededor del 80% de los productores no consiguen el paquete completo para arrancar la siembra. No puedes arrancar solo con la semilla. Debes tenerlo todo, sino no se puede sembrar nada. El panorama es oscuro”, expresó Pérez.

Explicó, que el proceso previo a la siembra consiste en conseguir todos los insumos antes de la temporada de lluvias. Se realizan las compras con meses de anticipación con otros países y se comienzan a distribuir en enero. Las distintas semillas listas, los fertilizantes, los agroquímicos y los tractores activos. Pero este año no sucedió así.

Fedragro, alertó la pérdida del año agrícola el 10 de abril, información que contrasta con las recientes declaraciones del gobernante Nicolás Maduro, que aseguró que el “Estado puede abastecer plenamente todo el mercado nacional”, lo cual no es cierto.

“Aquí no hay con qué sembrar. El gobierno hizo un monopolio único con el que te venden los insumos, es Agropatria, y si se tranca eso, se tranca todo el país. Si dejaran la empresa privada trabajar, tuviéramos todos los insumos”, aseveró Pérez.

Nicolás Maduro en cadena nacional este 24 de abril, también insistió en que van “a hacer una nueva y gran alianza con todos los empresarios nacionales”.

Pérez también destacó que la pérdida del año agrícola traerá repercusión en el abastecimiento en 2019, si el gobernante Maduro no importa los alimentos que no se producirán en el país. De ser así, las primeras carencias se comenzarán a sentir en un periodo de tres meses en rubros como maíz y arroz.