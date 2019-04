WASHINGTON. – La locomotiva Usa non si ferma più, e lo spettro di un rallentamento dell’economia se non addirittura di una recessione appare oggi più lontano che mai. Contro ogni attesa, l’ultimo dato sull’andamento del pil, quello del primo trimestre dell’anno, consegna alla storia un’economia americana ancora forte e in grado di crescere del 3,2%. Altro che il 2,3% o il 2,5% delle previsioni.

La paura di una frenata c’era, soprattutto dopo il 2,2% dell’ultimo trimestre del 2018. Non a caso ultimamente la Federal Reserve si è riposizionata su un approccio di politica monetaria più prudente, dopo una serie di rialzi dei tassi. Ma il sorprendente dato sul pil gennaio-marzo mostra come a oltre dieci anni dalla grande crisi la ripresa negli Stati Uniti c’è ancora, eccome.

Questo nonostante una serie infinita di ostacoli e venti contrari: il rallentamento dell’economia globale, le incertezze legate a fattori come la Brexit o i negoziati con la Cina, il più lungo shutdown della storia Usa che all’inizio dell’anno ha paralizzato il governo federale. Ci si era persino messo il maltempo, con il ‘polar vortex’ che ha messo in ginocchio gran parte del Paese.

Donald Trump non può che esultare: “Sono numeri incredibili”, afferma, “la nostra economia sta facendo benissimo, e’ la numero uno al mondo”. Il presidente americano sottolinea come non ci sia solo il dato sul pil ad ispirare ottimismo e rivendica il successo delle politiche del suo governo: “I dati sull’inflazione sono bassi, i prezzi della benzina cominciano a scendere. Ho chiamato l’Opec – ha affermato – e ho detto loro ‘dovete portare i prezzi giù, dovete portarli giù ora’, e il prezzo della benzina sta cominciando a scendere”.

Alcuni esperti mettono in guardia che il risultato del primo trimestre potrebbe essere ‘gonfiato’ da alcuni fattori contingenti e che sarà difficile chiudere l’anno sopra la soglia del 3% come più volte promesso dalla Casa Bianca. E un effetti la reazione di Wall Street è stata tiepida, con un andamento piatto dei principali indici.

Ma intanto a trainare il pil americano ci pensa soprattutto una decisa impennata delle esportazioni, che nei primi tre mesi dell’anno hanno messo a segno un balzo del 3,7%. C’e’ poi un netto incremento nella spesa pubblica sia a livello statale che locale e un aumento degli investimenti privati. Frena invece la spesa dei consumatori (+1,2% contro il +2,5% dell’ultimo trimestre 2018) e delle imprese.