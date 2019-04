(ANSA) – LONDRA, 26 APR – Jeremy Corbyn non parteciperà, in veste di leader dell’opposizione britannica, al banchetto ufficiale in onore di Donald Trump che la regina è chiamata a offrire a Buckingham Palace in occasione della visita di Stato del presidente degli Usa annunciata per inizio giugno. Corbyn ha accusato il governo conservatore di Theresa May di voler stendere “un tappeto rosso” ai piedi di Trump a dispetto della sua “retorica razzista e misogina”. E ha contestato non l’incontro in quanto tale con il leader di un Paese alleato, bensì “la pompa cerimoniale” voluta da Downing Street. “Mantenere una relazione importante con gli Usa non richiede la pompa cerimoniale d’una visita di Stato”, ha chiarito il leader laburista, pur dicendosi pronto a “incontrare il presidente Trump” in una cornice di lavoro. Il banchetto sarà disertato pure da Vince Cable (LibDem) e dallo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, Tory d’origine, ma battitore libero, finora contrario a invitare Trump al Parlamento di Westminster.