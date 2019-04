(ANSA) – ROMA, 27 APR – Tiger Woods salta il Wells Fargo Championship. Scelta a sorpresa del fuoriclasse americano che, dopo la vittoria al Masters di Augusta, tornerà in campo dal 16 al 19 maggio per il PGA Championship (Bethpage, New York), secondo Major 2019. Dove darà la caccia al sedicesimo torneo del Grande Slam in carriera per avvicinare il record di successi (diciotto) di Jack Nicklaus. Solo grandi appuntamenti, dunque, per “Big Cat”. Che decide così di rinunciare al Wells Fargo, torneo vinto nel 2007 che lo ha visto, nel 2018, chiudere al cinquantacinquesimo posto dopo un’assenza lunga sei anni. (ANSA).