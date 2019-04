(ANSA) – COLOMBO, 27 APR – Una donna e una ragazza sono sopravvissute all’esplosione avvenuta nel corso di un raid contro un presunto covo degli attentatori di Pasqua in Sri Lanka. Entrambe sono in gravi condizioni, ricoverate in ospedale. Le forze di sicurezza hanno perlustrato la casa: gli attentatori avrebbero fatto detonare almeno tre ordigni esplosivi, sparando sugli agenti.