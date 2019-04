(ANSA) – MILANO, 27 APR – “Sono d’accordo con Reina, qualcuno sembra rimasto al 1800. Non tutti quelli che vengono allo stadio la pensano così. Bakayoko era stato avvertito ed è stato molto bravo, non ha perso la testa”. Il tecnico del Milan Rino Gattuso è tornato sui cori razzisti dei tifosi della Lazio nei confronti di Tiemoué Bakayoko. “Come sta Bakayoko? L’ho visto bene, poi è normale che quanto accaduto in coppa Italia è stato documentato, ci sono foto, immagini – ha sottolineato -. E’ una roba che sento dire da voi che lui vuole andare via. Ha fatto una stagione importante, si trova bene in Italia”.