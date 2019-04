(ANSA) – PECHINO, 27 APR – “Dovremo migliorare sicuramente ma per il momento va bene così”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del forum Belt and Road a Pechino, commentando la scelta di Standard & Poor’s di lasciare invariato il rating dell’Italia a BBB. “Ce lo aspettavamo”, ha aggiunto. Ieri l’agenzia internazionale di rating ha diffuso il suo giudizio sull’Italia, che non è cambiato rispetto a ottobre, con un outlook che è comunque rimasto negativo. La preoccupazione principale di S&P resta legata alla crescita dell’Italia. Le previsioni sono di una situazione di stagnazione quest’anno. Un timore che si somma a quello per i conti pubblici.