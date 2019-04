(ANSA) – PECHINO, 27 APR – Colloquio tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin. Dopo il pranzo con gli altri leader che partecipano al forum Belt and Road, a Pechino, Conte e Putin si sono fermati a parlare in una stanza riservata: hanno approfondito il tema della crisi libica e hanno ragionato di altri scenari di crisi regionali. Poi i due leader si sono salutati dandosi appuntamento alla prossima visita di Putin in Italia, che dovrebbe svolgersi a luglio.