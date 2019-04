(ANSA) – PARIGI, 27 APR – Cominciano ad affluire i manifestanti in gilet giallo a Strasburgo e a Parigi, le due città in cui si prevede oggi la mobilitazione numero 24, confermata anche dopo gli annunci di Emmanuel Macron, in conferenza stampa due giorni fa. Il movimento di protesta li ha definiti ormai “il blabla presidenziale”. A Strasburgo centinaia di gilet gialli stanno affluendo sulla place de l’Etoile, per una “manifestazione nazionale e internazionale” dove sono stati invitati manifestanti tedeschi e belgi per confluire sotto la sede del Parlamento europeo. A Lione si registrano vari blocchi sulla tangenziale mentre si temono scontri a Tolosa, già teatro di violenze nelle settimane scorse. La place du Capitole resta vietata. Nella capitale i gilet gialli si stanno radunando a Montparnasse insieme ai sindacalisti della CGT (sinistra comunista). Restano transennate dalla polizia le zone degli Champs-Elysees, dell’Eliseo e dell’Assemblea Nazionale e di Notre-Dame.