(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Il nostro obbligo è quello di sapere che mancano sei partite e devono essere sei finali. Non dobbiamo dipendere esclusivamente dalla coppa l’Italia ma l’Europa la vogliamo anche dal campionato. Non dobbiamo mollare un centimetro”. Lo dice l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria. Sulle condizioni dei biancocelesti domani a Marassi, assenti Milinkovic e Luis Alberto e con un Immobile ancora a secco di gol, Inzaghi precisa: “Immobile a S.Siro ha fatto una grandissima partita. Ha recuperato bene, così come Correa. Anche Caicedo sta bene, devo fare delle scelte. A centrocampo domani assieme a Leiva e Parolo potrebbe giocare Cataldi”.