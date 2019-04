(ANSA) – PARIGI, 27 APR – Un uomo è stato ferito alla fronte a Strasburgo, durante il corteo dei gilet gialli, al quale è stato impedito di entrare in alcune zone del centro storico e nei dintorni delle istituzioni europee. Lo riferisce la tv France 3. Nella sede dell’Europarlamento la polizia ha lanciato a più riprese gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che in diversi punti cercano di avvicinarsi alle sedi delle istituzioni europee. Secondo la prefettura, i manifestanti sono 2.000.