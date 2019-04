(ANSA) – ROMA, 27 APR – Valtteri Bottas, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp dell’Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto di 59 millesimi nell’ultimo tentativo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno domani Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. In una tiratissima Q3, dietro ai primi quattro si sono classificati Sergio Perez con la Racing Point e Daniil Kvyat con la Toro Rosso, che partiranno in terza fila. In quarta fila ci saranno Lando Norris, con la McLaren e Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo, autore del nono tempo dietro al compagno di scuderia Antonio Giovinazzi, il quale però sarà retrocesso di dieci posizioni in griglia. Decimo tempo ‘virtuale’ per Charles Leclerc, che non ha partecipato alla Q3 per un incidente nella sessione precedente ma aveva un tempo comunque sufficiente per conquistare domani la quinta fila.