(ANSA) – TORINO, 27 APR – “Partite come queste fanno salire l’adrenalina, ti fanno essere orgoglioso del tuo lavoro. Ma non faccio i proclami, preferisco i fatti alle parole. Nel calcio alzare la testa è pericoloso”. Walter Mazzarri descrive così la vigilia di Torino-Milan, sfida dal sapore d’Europa che i granata non assaporavano da tempo. “Domani sarà la prima di cinque finali, la più importante – spiega il tecnico granata -. Sono curioso anche io di capire cosa succederà: se dovessimo giocare come contro Atalanta e Sampdoria, riusciremo a mettere in difficoltà anche il Milan”. “Speriamo di fare quello che dobbiamo fare, non mi piace dirlo prima, voglio aspettare prima di dire certe cose. Bisogna parlare poco e fare tanti fatti”.