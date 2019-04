(ANSA) – ROMA, 27 APR – Con la testa alla semifinale Champions con l’Ajax, il Tottenham si fa battere 1-0 in casa dal West Ham, resta terzo a 70 punti e dà qualche speranza alle inseguitrici di riaprire la lotta per due posti che contano in Premier League. Nel loro nuovissimo stadio, gli Spurs non offrono una prestazione memorabile e agli ospiti basta una rete di Antonio al 22′ st per portare a casa i tre punti. Lo sguardo va a domani, clou della 36/a giornata, quando il Chelsea, che è a quota 67, affronterà il Manchester United in una gara da dentro o fuori per la squadra di Solskjaer, mentre l’Arsenal (66) farà visita al Leicester.