(ANSA) – PARIGI, 27 APR – Situazione tranquilla a Parigi sul fronte gilet gialli. Le due manifestazioni si sono concluse senza incidenti: quella denominata “marcia sui media” è stata un flop, con pochi partecipanti che si sono fermati a gridare slogan contro Emmanuel Macron e contro tv e giornali. Prima hanno sostato sotto il grattacielo di TF1, poi sono passati davanti a Canal Plus, quindi davanti a France Televisions, la tv pubblica. La manifestazione ha sostato anche davanti alla redazione di BFM-TV, spesso accusata di dare uno spazio sproporzionato alle manifestazioni dei gilet gialli, tutte seguite in diretta dall’inizio alla fine, con dibattiti prima, durante e dopo. Alla fine, il corteo si è fermato davanti alla sede del CSA, il Consiglio superiore dell’Audiovisivo, chiedendo – invano – di essere ricevuta dal presidente. Il corteo si è sciolto sotto la pioggia, una buona parte dei partecipanti ha lasciato il CSA per dirigersi a place de la Republique, in metropolitana.