(ANSA) – ROMA, 27 APR – Non poteva essere che Leo Messi a mettere la firma sulla vittoria che assicura al Barcellona il 26/o titolo della Liga, e il suo decimo personale, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. Dopo la vittoria dell’Atletico Madrid sul Valladolid, ai blaugrana servivano tre punti al Camp Nou contro il Levante per mantenere nove punti di vantaggio su colchoneros, perdenti nei confronti diretti. L’argentino non ha mancato l’appuntamento, segnando il gol dell’1-0 finale al 17′ della ripresa, suo 34/o in campionato. Il Barcellona ha vinto otto volte il campionato nelle ultime undici stagioni.