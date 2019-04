(ANSA) – MILANO, 27 APR – ”Abbiamo dimostrato anche questa sera di essere i più forti, con tutto il rispetto per l’Inter, abbiamo stravinto il campionato. La vera Juventus l’abbiamo vista nel secondo tempo”. Lo dice Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter. ”Dobbiamo toglierci di dosso il pensiero di quello che sarebbe potuto essere – aggiunge Chiellini, con un chiaro riferimento all’eliminazione dalla Champions – e che invece non è. Più giochiamo e meglio è, buttiamo via scorie e un po’ di delusione che fa parte del gioco”. Chiellini elogia poi Cristiano Ronaldo, protagonista del gol del pareggio: ”Con lui si parte sempre in vantaggio, siamo fortunati ad averlo con noi. Aiuterà la Juventus a vincere ancora”.