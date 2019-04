(ANSA) – MILANO, 27 APR – ”Nel primo tempo abbiamo prodotto una netta padronanza. Siamo arrivati ad essere insidiosi in diverse situazioni. Dovevamo mantenere la stessa qualità di palleggio nella ripresa ma non ce l’abbiamo fatta, nella loro aggressività siamo stati meno qualitativi. A loro è bastato un minimo spazio per sistemare la partita”. E’ l’analisi nell’immediato post-partita dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, dopo il pareggio contro la Juventus. ”L’Inter – aggiunge Spalletti, ai microfoni di Dazn – ha disputato una buona partita, siamo in un periodo dove a squadra si è resa conto di avere caratteristiche ben precise. Quando ci sono momenti di difficoltà, di fatica dobbiamo riuscire a fare blocco davanti all’area e non siamo ancora bravissimi in questo”.