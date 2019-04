(ANSA) – SEATTLE (USA), 28 APR – Quattro persone sono morte e tre sono rimaste ferite quando una gru edile è crollata sul nuovo campus Google di Seattle, schiacciando sei automobili. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, all’incrocio tra Mercer Street e Fairview Avenue. Le cause non sono ancora chiare. Le vittime sono una donna e tre uomini: due operai siderurgici e due persone che si trovavano all’interno della loro vettura al momento del crollo. Una madre di 25 anni e sua figlia di 4 mesi erano in una delle auto distrutte dalla gru, ma entrambe sono riuscite a scappare con solo lievi ferite. Loro e un uomo di 28 anni sono stati portati all’Harbourview Medical Center. Con Amazon e altre società tecnologiche che aumentano gli investimenti e le assunzioni a Seattle, la città ha in questi mesi decine di gru edili che costruiscono alta palazzi per uffici e condomini.