(ANSA) – ROMA, 28 APR – E’ cominciata bene per i Raptors la sfida con Philadelphia nei playoff di Nba. Nella gara d’apertura delle sfide a est infatti i canadesi hanno superato i rivali per 108-95 e si sono dunque portati sull’1-0. Protagonista della partita Kawhi Leonard, che firma 45 punti e con l’aiuto di Pascal Siakam (29 punti) porta i suoi al successo. In contemporanea si è giocata l’ultima sfida dei playoff della Western, i Nuggets hanno battuto per 90-86 gli Spurs di Marco Belinelli e ottenuto 4-3 che vale la qualificazione alle semifinali di Conference. Decisivo, come è avvenuto spesso nella regular season, il serbo Nikola Jokic, che ha portato a casa un personale di 21 punti e una tripla doppia (con 15 rimbalzi e 10 assist). Tuttavia non è stata una vittoria facile per Denver, il risultato infatti è sempre stato in equilibrio e il colpo del ko ai texani l’ha dato negli ultimi secondi di gioco un canestro decisivo di Jamal Murray. Un pò in ombra Belinelli, in campo solo per 15 minuti e senza punti all’attivo. (ANSA).