(ANSA) – ROMA, 28 APR – Tra i 15 cadaveri rinvenuti dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka al termine di un scontro a fuoco venerdì nella parte orientale dell’isola ci sono anche quelli del padre e di due fratelli del presunto ideatore degli attentati multipli della domenica di Pasqua, Zahran Hashim, a sua volta rimasto ucciso nel corso dell’assalto allo Shangri-La di Colombo. Lo riferisce la Reuters online, citando fonti di polizia e un loro parente, secondo cui Zahran Hashim, così come i suoi due fratelli Zainee Hashim, Rilwan Hashim e il loro padre Mohamed Hashim, compaiono peraltro in video diffuso sui social media per incitare alla guerra contro gli infedeli ed esaltare il martirio.