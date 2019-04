(ANSA) – ROMA, 28 APR – “Abbiamo un governo che fa finta di litigare su tutto”. Lo ha detto Emma Bonino, di +Europa, durante un’iniziativa a Roma per promuovere una raccolta di firme per una legge costituzionale di iniziativa popolare per ‘Un patto tra le generazioni’. I dibattiti sul sottosegretario Armando Siri e sulle Province sono “una pantomima inaccettabile – ha aggiunto il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova – utilizzata per inscenare una finta lite fra Salvini e Di Maio, che serve a coprire l’acclarata incapacità del governo di dare all’Italia una qualche prospettiva. Litigano per non dirci come faranno a non aumentare l’iva, per non dare risposte rispetto al tema centrale, quello della crescita che è azzerata e del controllo dei conti pubblici”. Secondo Emma Bonino, “l’Italia è un Paese straordinario che non deve cedere alla paura, al rancore e al livore. Deve riprendere in mano con fiducia il proprio destino, con il proprio sapere e la propria storia. Sono sicura che ce la possiamo fare, insieme all’Europa”.