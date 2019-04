(ANSA) – ROMA, 28 APR – Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. La Juventus femminile si prende il secondo trofeo, chiudendo la stagione in bellezza: a una settimana dal successo in campionato, le bianconere si prendono la coppa nazionale, la prima in campo femminile per la Juventus, battendo la Fiorentina 2-1. E’ festa allo stadio Tardini di Parma, dove la squadra di Rita Guarino ha avuto la meglio sulle viola – principali rivali anche nella corsa allo scudetto – grazie alle reti di Ekroth e Cernoia, a segno nel primo tempo. Fiorentina a caccia del riscatto nella ripresa, ma il gol di Bonetti non basta per ribaltare il risultato. “Complimenti alla Juventus per la vittoria e a tutte due le squadre artefici di una stagione straordinaria – le parole del Presidente della Figc, Gabriele Gravina -; il successo di questa finale conferma come il calcio femminile sia finalmente una realtà nel nostro Paese. Come Federazione ci abbiamo creduto, ci crediamo e siamo consapevoli che ci sia ancora molto da lavorare”.