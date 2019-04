(ANSA) – ROMA, 28 APR – “I giocatori erano un po’ dispiaciuti. Resto sorpreso anche io, a questi giocatori si può rimproverare di tutto, ma non impegno e professionalità. Non solo quest’anno, ma anche negli anni scorsi mi è sembrato irreprensibile. E’ una sorpresa per me”. Carlo Ancelotti non nasconde l’amarezza per quei cori di contestazione che dal settore ospiti dello Stirpe sono volati a fine gara contro il Napoli. Dries Mertens, a segno col Frosinone, sembra chiedersi ‘perché’ dal labiale delle immagini tv proprio nel siparietto con i tifosi a fine gara. Già stamattina nel centro di Napoli e al porto due striscioni contro il tecnico Ancelotti e il presidente De Laurentiis hanno espresso la delusione e l’arrabbiatura di molto tifosi per la stagione del Napoli senza trofei. Dopo l’eliminazione dalla Champions e lo scivolone casalingo di domenica scorsa con l’Atalanta, oggi i partenopei sono tornati alla vittoria, ma evidentemente, almeno per una parte dei tifosi, non è bastato a far tornare il sereno.