(ANSA) – MEDELLIN (COLOMBIA), 28 APR – L’Italia dell’arco olimpico, con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Vanessa Landi viene sconfitta per 6-0 dalla Corea del Sud nella finale per l’oro della prima tappa di Coppa del Mondo, a Medellin. La formazione azzurra impegnata in Colombia vince in totale tre medaglie: l’argento di oggi si aggiunge all’oro della selezione maschile compound (Pagni, Pagnoni, Mior) e al bronzo di quella femminile (Tonioli, Anastasio, Ret). La finale per l’oro dell’arco olimpico donne è un assolo delle coreane Chang, Choi e Kang che vincono tutti i set e si aggiudicano il primo posto: la prima volée termina 55-50, la seconda 56-53 e la terza 57-54. Medellin è stata la rima tappa di un lungo viaggio che porterà la World Cup a Shanghai dal 6 al 12 maggio, dove però l’Italia non sarà presente. Successivamente arriverà la terza tappa in Turchia, ad Antalya, dal 20 al 26 maggio e infine a Berlino, in Germania, dall’1 al 7 luglio. I Mondiali (10-16 giugno) a Hertogenbosh assegneranno anche i pass per Tokyo 2020.