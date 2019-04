(ANSA) – ROMA, 29 APR – Per il Milan “l’obbiettivo Champions si è allontanato con la sconfitta di ieri, ma continuiamo a inseguirlo”. Così il presidente del club rossonero Paolo Scaroni ai microfoni di Radio anch’io sport’. “Perdere la qualificazione -ha detto Scaroni- avrebbe un impatto economico e allontanerebbe i tempi del progetto che punta a rimettere il Milan dove noi vogliamo. Il nostro progetto quest’anno non aveva in programma la Champions. Poi è diventata una sorpresa positiva, ci abbiamo fatto la bocca, ora continuiamo a stare sulle sue tracce”.