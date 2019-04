(ANSA) – ROMA, 29 APR – Francesco Chiricozzi, consigliere comunale eletto con Casapound a Vallerano, comune del viterbese, è stato arrestato dalla Polizia insieme a un altro uomo per violenza sessuale di gruppo su una 36enne italiana. I due avrebbero commesso gli abusi sulla donna dopo averla fatta ubriacare in un circolo privato a Viterbo di cui avevano la disponibilità esclusiva. La vicenda risale ad una quindicina di giorni fa. “Quanto accaduto a Viterbo è scioccante – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio – I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia”.