(ANSA) – PORTOFINO (GENOVA), 29 APR – Sono cominciati stamani i lavori di rirpristino del cratere che si è formato sulla provinciale 227 per Portofino. La strada è chiusa per consentire l’intervento. Sul posto anche l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e il consigliere della Città Metropolitana delegato alla viabilità Senarega oltre ai sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure Matteo Viacava e Paolo Donadoni. Secondo quanto accertato dai tecnici sembra che il cratere, lungo circa 4 mt e largo tre, si sia creato a causa di infiltrazioni di acqua dal monte e non sia attribuibile alla mareggiata che ha devastato la strada nell’ottobre scorso. Gli operai stanno riempiendo la buca con massi e cemento. Nelle prossime ore è prevista una ispezione con il georadar lungo tutta la provinciale.