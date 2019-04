(ANSA) – FIRENZE, 29 APR – Ha aggredito la moglie ferendola con un coltello da cucina, ieri nel corso di una lite nella loro abitazione in provincia di Firenze. Per questo un 57enne è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti su richiesta della vittima, per i reati di violenza, minacce e lesioni personali aggravate. La donna, medicata in ospedale, ha riportato una ferita giudicata guaribile in 10 giorni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio si sarebbe verificato al culmine di una lite per motivi di natura economica. Per poter entrare nella casa i carabinieri hanno dovuto chiedere aiuto a un parente della coppia, che aveva le chiavi dell’abitazione. All’interno hanno trovato il 57enne e la donna, che dopo aver contattato il 112 si era rifugiata nella camera da letto.