(ANSA) – BRUXELLES, 29 APR – “I risultati” delle elezioni in Spagna “mostrano che la maggioranza schiacciante degli spagnoli ha optato per partiti chiaramente pro-europei”. Così il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. “Il presidente Jean-Claude Juncker scriverà a Pedro Sanchez per felicitarsi per la vittoria chiara. Confidiamo, che secondo il processo costituzionale spagnolo, Sanchez formi un governo stabile e pro-Ue, che permetta alla Spagna di giocare un ruolo importante come avvenuto fino ad oggi”, ha aggiunto.