(ANSA) – LONDRA, 29 APR – E’ stato circoscritto, ma ha lasciato danni l’incendio che per tutta la notte ha imperversato in Gran Bretagna nel cosiddetto bosco di Winnie the Pooh: ossia la Ashodown Forest, territorio verde della contea dell’East Sussex (Inghilterra meridionale) a cui lo scrittore Alan Alexander (A.A.) Milne si ispirò per ambientare le storie del celebre orsetto, divenuto popolarissimo fra i bambini di mezzo mondo anche nella versione in cartoni animati. Secondo i vigili del fuoco, il rogo – che ha devastato circa 20 ettari di bosco nell’area di Kingstanding – non ha avuto una origine dolosa. Sono occorse comunque ore di lavoro da parte di sei squadre di pompieri per riuscire a contenerne la portata. L’allarme è stato dato a tarda sera, ma Andrew Gausden, un portavoce dei servizi di emergenza locali, ha detto alla Bbc di ritenere che il primo focolaio possa essersi acceso qualche ora prima. A facilitare il divampare delle fiamme le condizioni del sottobosco: secco malgrado qualche pioggia recente.