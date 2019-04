(ANSA) – PARIGI, 29 APR – Stephanie Frappart ha superato l’esame a pieni voti: prima donna ad arbitrare una partita della Ligue 1, ha ottenuto apprezzamenti su tutti i media per come ha condotto il match fra Amiens e Strasburgo, che si è concluso con uno 0-0 senza episodi controversi. Il pubblico ha incoraggiato l’arbitra con diversi applausi, non si sono uditi cori di alcuni tipo o tanto meno battute sessiste. Casacca arancione e calzoncini neri, la Frappart ha tirato fuori il primo dei quattro cartellini gialli della partita al 14′ pt. Frappart, 35 anni, è semiprofessionista. Per tre giorni alla settimana lavora alla Federazione sport della regione parigina. Prima di lei, meno di due anni fa, era toccato ad una tedesca, Bibiane Steinhaus, arbitrare – nel settembre 2017 – una partita di Bundesliga.