CARACAS – Nell’edizione 2019 della maratona di Caracas lo stato Trujillo fa da padrone grazie alle vittorie di Erick Kipleting Ronoh e Yaritza Saavedra.

Il keniota nazionalizzato venezuelano ha tagliato il traguardo in un tempo di 2 ore 29 minuti e 9 secondi che si é lasciato alle spalle Oscar Alastre (2 ore 34 minuti ed un secondo) e Ramón Rivero (2 ore 34 minuti e 10 secondi).

“Durante la prova non mi sono preoccupato. La mia meta era chiudere sotto le due ore e mezza. Dopo i primi 21 km il divario con gli inseguitori era già elevato, ma sono andato più veloce per migliorare il mio tempo” ha dichiarato a fine gara Ronock, atleta che vive nello stato Trujillo, ed ha dominato la prova dallo start fino alla fine.

Nella categoria maschile la sorpresa é stata Ramón Rivero che con i suoi 50 anni ha dimostrato che ha ancora tanta benzina nelle gambe: “Questa non é la mia migliore prestazione! L’anno scorso in questa gara ho fatto un tempo migliore (2:30:51), ma sono arrivato quinto. Molti runners mi dicevano che io ero il favorito quest’anno. Per farti un esempio, Alestre (secondo classificato, ndr) mi ha battuto per la prima volta soltanto oggi”.

Mentre nella categoria in rosa a fare la voce grossa é stata la Saavedra che ha fermato gli orologi dopo 2 ore 51 minuti e 18 secondi. Hanno completato il podio femminile: Halina Stankevic (2 ore 54 minuti e 45 secondi) e Dolores Pérez (3 ore 10 minuti e 43 secondi).

“Questo é frutto di un lavoro di 24 settimane. Il tempo che ho stabilito era quello che avevo in mente durante la preparazione. Posso dirti che la maratona é un’emozione che non posso spiegarti con le parole. Fino al chilometro 15 correvo alla pari con Stankevich, ma poi lei non ha tenuto il ritmo” ha confessato a fine gara la vincitrice dei 42 km.

Anche la nostra collettività ha lasciato il segno nella prova podistica che ha attraversato le principali strade dei comuni: Libertador, Baruta, Chacao e Sucre. Stando al listino fornito dalla Federación Venezolana de Atletismo, gli italo-venezuelani che hanno tagliato il traguardo sono: Giorgino Piamo (72º), Claudia Dante Di Colalacovo (231ª), William Adriano Ricci (466º), Lorena Solares Masso (511ª), Karen Giannella Gallano (512ª), Kattisuka Pereira Prato (536ª), Gustavo Adolfo Milano (539º), Domingo Talamo Leone (542º), Migdalia Del Carmen Carucci (543ª), Salvador Ingoglia (596º), Wilma Bulgherami (622ª) e Claudia Nardelli (633ª).

(Di Fioravante De Simone)