(ANSA) – MILANO, 29 APR – Il vertice fra la dirigenza milanista e Rino Gattuso è servito fra l’altro a confermare l’unità di intenti e di visione, secondo quanto filtra da Casa Milan. Le stesse fonti definiscono “intimo e costruttivo” l’incontro, a cui oltre all’allenatore hanno partecipato l’ad Ivan Gazidis, i dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. Obbiettivo della riunione è stato condividere un piano per raggiungere la qualificazione alla Champions con il massimo impegno da parte di tutti, traguardo per cui il Milan si sente ancora in piena corsa.