(ANSA) – MILANO, 29 APR – “Avanti insieme, perché Andrea Ranocchia e l’Inter viaggiano sullo stesso percorso nerazzurro. L’Inter annuncia il rinnovo di contratto del difensore italiano fino al 30 giugno 2021”. È la nota con cui il club annuncia il prolungamento di contratto del difensore che veste la maglia nerazzurra dal 2011. Parole speciali per un giocatore che è sempre stato elogiato, anche da Luciano Spalletti, per la sua dedizione e professionalità. “Dal gennaio 2011 – si legge – ha messo tutto se stesso per la causa nerazzurra. Impegno, sacrificio, coraggio e bei gesti, con 195 presenze e 12 gol (uno in questa stagione contro il Rapid Vienna), un trofeo sollevato (la Coppa Italia 2011) e tante battaglie. La faccia bella del calcio e dello sport. I tifosi lo riconoscono ad Andrea, interista dentro e felice di continuare con noi il suo percorso”.