CARACAS – La Liga Profesional de Baloncesto (LPB) ha svelato, a Caracas, il calendario della Coppa LPB. Il torneo della palla a spicchi prenderà il via, giovedì 9 maggio e si estenderà fino al 30 luglio. Il match che alzerà il sipario metterà a confronto Guaros de Lara e la new entry Llaneros de Guárico. Il giorno dopo sarà la volta di Trotamundos-Cocodrilos (Forum di Valencia), Guaiqueries-Bucaneros (Gimnasio Ciudad de La Asunción) e Panteras-Gigantes (Parque Miranda)

In questo nuovo format della LPB le squadre sono state suddivise in due gironi: Guaros de Lara, Trotamundos de Carabobo, Cocodrilos de Caracas, Toros de Aragua e Llaneros de Guárico (ex Gaiteros del Zulia) sono state inserite nel “centro – occidente”, mentre nel “centro – oriente” ci sono Gigantes de Guayana, Panteras de Miranda, Bucaneros de La Guaira, Guaiqueríes de Margarita e Marinos de Oriente.

Ogni squadra disputerà 16 gare (8 in casa ed altrettanti in trasferta) e le migliori quattro di ogni raggruppamento approderanno alla fase successive. Nei playoff s’incroceranno i due gironi: la prima con la quarta e la seconda con la terza. Le vincenti approderanno ad una final four da dove verrà fuori il campione della Coppa LPB.

Ma per gli amanti della palla a spicchi ci saranno altre attività targate Liga Profesional de Baloncesto in questo 2019. Nel mese di luglio sarà la volta di un torneo 3×3. Poi, in Cina, tra il 31 agosto ed il 15 di settembre si svolgerà il mondiale dove la Vinotinto dei canestri sfiderà nella fase a gironi: Costa d’Avorio, Polonia e Cina. Dopo l’esperienza nella kermesse iridata, nel mese d’ottobre ci sarà la palla a due della 46esima edizione della Liga Profesional de Baloncesto e il torneo si estenderà fino a marzo per dare inizio alla seconda edizione della Coppa LPB.

(di Fioravante De Simone)