(ANSA) – MILANO, 29 APR – I playoff di Serie B inizieranno con il turno preliminare in partita unica venerdì 17 maggio (alle 21) e sabato 18 (sempre alle 21), per concludersi con la finale che deciderà la terza squadra promossa in Serie A: andata giovedì 30 maggio e ritorno domenica 2 giugno. L’Assemblea della Lega di B oggi non ha tuttavia ancora ufficializzato l’orario, che dipenderà dalle scelte di palinsesto della Rai (insieme a Dazn trasmetterà tutte le 10 gare di playoff e playout in diretta). “La finale sarà sicuramente trasmessa su una delle reti Rai principali – ha spiegato il presidente della Lega di B Mauro Balata -. Ma invito la Rai ad investire di più su di noi e sul campionato che rappresentiamo”. Il Playout per definire la quarta squadra retrocessa andrà in scena domenica 19 e domenica 26 maggio, alle 18. Tutte sfide che si dovrebbero giocare con l’ausilio del Var: ”Stiamo aspettando l’ultimo ok dall’Ifab, che dovrebbe arrivare a breve”, ha aggiunto Balata.