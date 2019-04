FIRENZE. – L’Italia del calcio vuole crescere, migliorare, per gli impegni che già incombono e per un futuro sempre più roseo. E’ questo lo spirito che anima il secondo stage della stagione, da oggi fino a domattina a Coverciano, che ha portato 33 giocatori (diventati 32 dopo il forfait di Bonifazi), per lo più giovani, alcuni giovanissimi (classe 2001) e qualche elemento più esperto, da valutare in previsione delle qualificazioni a Euro 2020. Per la prima volta, insieme, si sono presentati il Ct Roberto Mancini e i colleghi dell’Under 21 Luigi di Biagio e dell’Under20 Paolo Nicolato.

“Siamo qui perché vogliamo portare avanti un pensiero e un percorso con divisi con l’Under 21 e l’Under 20 – ha spiegato Mancini -. L’obiettivo è quello di trasmettere a tutte le squadre una mentalità offensiva. Le nazionali giovanili stanno già facendo bene, il problema per i ragazzi nasce quando approdano in prima squadra, dove fanno più fatica a trovare spazio. Ma la qualità c’è, basta cercarla”.

Nelle prossime settimane si incroceranno diversi eventi, dal 23 maggio in Polonia i Mondiali Under 20, dall’8 all’11 giugno le gare di qualificazione a Euro 2020 della Nazionale maggiore contro Grecia e Bosnia. Dal 16 giugno si svolgeranno in Italia e a San Marino i campionato europei Under 21. I tre CT sono a Coverciano anche per questo, per valutare gli eventuali giocatori da… prestarsi per i rispettivi impegni.

Ad esempio Pinamonti e Tonali (quest’ultimo “è un giocatore che può giocare con noi e nelle altre Under, vedremo a chi servirà di più” ha chiosato Mancini) potrebbero passare dall’Under 20 all’Under 21, mentre lo stesso Ct ha ufficializzato i giocatori che dopo le qualificazioni si aggregheranno dal 12 giugno con Di Biagio: Barella, Chiesa, Kean, Pellegrini, Zanolo, Mancini e Doonnarumma, quest’ultimo però dovrebbe essere direttamente interpellato.

Dunque, una collaborazione per allestire formazioni competitive, capaci di farsi valere e di rilanciare il calcio italiano. Questa Under 21 può vincere l’Europeo, ha giocatori molto forti, l’investitura di Mancini. “La priorità è comunque sempre la nazionale maggiore – ha dichiarato Di Biagio -, io ho solo l’imbarazzo della scelta su chi scegliere, più che il sistema di gioco contano i principi. Con Roberto e Paolo abbiamo idee simili, l’obiettivo è preparare i giovani in funzione della Nazionale A”.

Ha aggiunto Nicolato: “I ragazzi però devono poter sbagliare, negli altri paesi – ha osservato il Ct dell’Under 20 – continuano a giocare, da noi invece vengono messi da parte. Dobbiamo dare loro la possibilità di sbagliare. Quanto al Mondiale, siamo convinti di poter fare bene, anche se il nostro principale compito è quello di preparare i ragazzi per la Nazionale maggiore. Per altro, se i club si oppongono, penso ad esempio a Sottil coinvolto nei play off col Pescara, non c’è nulla da fare”.

Mancini non a caso ha citato l’esempio dell’Ajax che sta facendo benissimo in Champions League dove ha eliminato squadroni come Real e Juve: “Per alcuni anni la squadra olandese non ha vinto nulla, perché ha scelto di dare fiducia ai propri talenti. Poi col tempo è diventata forte. Servono fiducia, tempo e pazienza”.