(ANSA) – MILANO, 29 APR – “La salvezza del Milan era sempre stata il rispetto delle regole. Poche volte serviva l’intervento di Galliani e Berlusconi. C’era una grande mentalità, grande storia. E si rispettava la storia. Ora si fa più fatica. La mentalità dei giocatori è cambiata”. Lo dice Gennaro Gattuso, durante la presentazione del libro ‘Da Calciopoli ai Pink Floyd’, di Alberto Costa. “Quando sono andato via – spiega – avevo capito che era cambiato qualcosa. Facevo fatica a parlare la lingua che per tanti anni avevo sentito. Il primo giorno a Milanello mi feci la barba, lasciai due peli nel lavandino… Presi due schiaffi in testa da Costacurta, capivi subito la mentalità. Ora c’è una mentalità diversa e piano piano si può lavorare per far ritrovare quella di prima. I tempi sono cambiati, si possono trovare ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, ma un allenatore deve avere anche la fortuna di trovarli”. Un concetto confermato anche da Carlo Ancelotti: “Ora è più difficile allenare rispetto a 20 anni fa, manca l’aggregazione”.