(ANSA) – MILANO, 29 APR – Sono state due, consecutive, la cariche di alleggerimento della polizia nel corso dei tafferugli scoppiati, a Milano, durante il presidio dell’estrema destra per ricordare Sergio Ramelli. Due i feriti, entrambi militanti, non gravemente, compreso l’uomo rimasto per alcuni minuti senza conoscenza a terra, e un contuso che si è poi allontanato tra la folla. La Digos sta ricostruendo l’accaduto ma i manifestanti denunciano che i feriti sono stati “manganellati durante le cariche”. La tensione pare allentarsi anche se polizia e militanti di estrema destra si fronteggiano ancora in viale Romagna.