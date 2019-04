(ANSA) – TEL AVIV, 30 APR – Un razzo è stato lanciato la notte scorsa da Gaza verso Israele, cadendo in mare a largo della costa sud dello stato ebraico. Lo ha detto la Radio militare che ha citato il portavoce dell’esercito. Secondo quest’ultimo – che ha giudicato il fatto grave – il lancio è stato compiuto dal nord della Striscia da parte di un comando locale della Jihad islamica. Il tiro della notte scorsa ha interrotto la calma relativa in corso tra Israele e Gaza dopo la mediazione dell’Egitto e dell’Onu per una tregua di più lunga durata.